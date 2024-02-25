Ольга Фреймут показалась на редких кадрах с друзьями в Лондоне и показала, как они проводят время

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает в Великобритании, посетила концерт украинской группы "Бумбокс".

Так, знаменитость в памятный день 24 февраля пошла на благотворительный концерт, часть средств которого идет украинскому войску. К слову, Ольга надела патриотическую брошь в форме герба Украины и пригласила друзей.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Фреймут у себя в фотоблоге поделилась атмосферой того дня. В частности, сняла фрагмент выступления группы "Бумбокс" на сцене и показала публику, которая собралась послушать любимые треки. Все вокруг было в сине-желтых флагах, а некоторые набросили родной флаг на плечи, подпевая солисту Андрею Хлывнюку.

Ольга Фреймут на благотворительном концерте / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут на благотворительном концерте / Фото: instagram.com/freimutolia

Также знаменитость поделилась эмоциональным фото со своим ближайшим кругом, сделанным на благотворительном концерте. А до этого Ольга показалась в общественном транспорте с ее поклонницей после митинга в центре Лондона в поддержку Украины.

Ольга Фреймут с друзьями / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно песню украинской группы "Бумбокс" цинично исполнила любовница Путина Екатерина Мизулина. Кремлевская марионетка выступила с ней перед российскими курсантами в Тюмени и получила ответ от фронтмена Андрея Хлывнюка.

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