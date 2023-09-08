Ольга Фреймут показалась в рубашке на голое тело и подумала об уместности мата

Украинская ведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников своей красивой фотографией.

На странице в Instagram знаменитость разместила черно-белый кадр, на котором позирует в одной рубашке. Наряд Фреймут хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Волосы у Ольги распущены, а смелый взгляд устремлен на камеру. Под постом ведущая, разбирающаяся в этикете, поразмыслила об уместности пользоваться нецензурной лексикой.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

В частности, по словам Фреймут, не стоит материться медийным персонам, дипломатам, блогерам. От них, говорит Ольга, ожидают более высоких стандартов и взвешенности.

"Публичные люди, когда прибегают к бранной лексике, вызывают недоверие и имеют неконтролируемый вид. Во время войны хочется полагаться на сильных личностей, которые держат ситуацию под контролем. Холодная немая ярость в глазах, по-моему, – идеальная альтернатива матам", – объяснила Фреймут.

Также ведущая не советует использовать нецензурную лексику на работе в присутствии руководства:

"Чем ближе должность человека достигает вершины карьерного дерева, тем опаснее при нем демонстрировать непринужденность речи. Такие люди преимущественно долго карабкались вверх, поэтому рассчитывают на должное уважение. Держите субординацию, если очень хочется поматериться, найдите себе благодарного слушателя в парикмахерских", – сказала ведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут поделилась с поклонниками редким фото со своей родной сестрой. У ведущей есть сестра, которая младше ее на 10 лет.

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