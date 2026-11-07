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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Ольга Фреймут показалась во Львове с мамой и младшей на 10 лет сестрой: как они выглядят

Телеведущая показала редкий семейный кадр, на котором позировала в объятиях мамы Аллы и младшей сестры Юлии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась редким фото с мамой Аллой и младшей сестрой Юлией, с которыми встретилась в родном Львове.

Семейными моментами знаменитость делится с подписчиками нечасто. Но на этот раз сделала исключение и показала сразу две ближайшие женщины. На фотографии все трое позируют в объятиях друг друга и улыбаются. Встреча прошла в отеле, где они остановились. Особое внимание привлекла не только теплая атмосфера кадра, но и продуманные образы каждой из них.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Для встречи Ольга выбрала сдержанный элегантный комплект: светло-серый гольф, юбку меди и бежевые туфли на каблуке. Ее мама Алла предпочла более лаконичное сочетание серого джемпера и черных брюк. Младшая сестра телеведущей Юлия, напротив, придала своему образу немного дерзости. Она появилась в черном гольфе, объемной куртке с кожаной фактурой, широких серых брюках и остроносых ботинках.

Интересно, что Юлия младше Ольги на десять лет. В то же время сестер связывает не только семья, но и общий профессиональный проект в 2015 году они основали издательство.

Напомним, что недавно Ольга Фреймут неожиданно показала своего мужа и вспомнила их романтику в Киеве.

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