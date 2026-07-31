Ольга Фреймут порадовала поклонников фотографиями с красивой мамой и удивила сходством с ней

Ольга Фреймут с мамой / © instagram.com/freimutolia

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Ведущая, издательница и преподавательница этикета Ольга Фреймут, которая вместе с семьей проживает в Великобритании, приехала в Украину.

Звезда проводит летние каникулы на родине. После начала полномасштабной войны она вместе с семьёй проживает в Великобритании, однако сейчас навестила родные места. Пока младшие дети отдыхают в лагере в Буковеле, знаменитость посвящает время близким. В частности, Фреймут побывала в родном Новом Роздоле, а также прогулялась по улицам Львова. Особого внимания поклонников удостоилась фотография, которую ведущая сделала вместе с мамой Аллой.

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«Как хорошо во Львове с мамой», — лаконично подписала снимок Ольга Фреймут.

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Ольга Фреймут с мамой / © instagram.com/freimutolia

На опубликованной фотографии мама и дочь предстали в элегантных нарядах, но больше всего бросилось в глаза то, что они выбрали почти одинаковую обувь. Обе надели светлые балетки с чёрным носком, украшенные небольшими бантиками, что только подчеркнуло их сходство. Алла Коник для прогулки выбрала длинное белое платье с нежным принтом, солнцезащитные очки и клетчатую сумку. Фреймут же сделала ставку на сдержанный образ с чёрным топом, светлыми брюками с завышенной талией и компактной сумкой в тон.

Известно, что мама телеведущей в свое время работала преподавательницей и имеет звание мастера спорта по плаванию.

Напомним, недавно Ольга Фреймут отправилась за покупками на рынок в Новом Роздоле и продемонстрировала свои летние приобретения.

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