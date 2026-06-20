- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Фреймут порадовала поклонников снимками со своей подросшей дочкой-красавицей: чем они занимались в Лондоне
Ведущая поделилась фотографиями творческого досуга со своей младшей дочерью.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Лондоне показала редкие кадры с дочерью Евдокией и рассказала об их общем увлечении.
Знаменитость показала, как проводит время с младшей дочерью в столице Великобритании. Фотографии она опубликовала в Instagram-историях. На этот раз звездная мама решила не устраивать громких выходов, а посвятить день творчеству. Для этого они посетили одну из лондонских гончарных мастерских. Именно там их ждало необычное занятие.
На кадре Евдокия увлеченно работала над росписью керамической посуды. Девочка старательно украшала тарелку собственным рисунком, а Фреймут наблюдала за процессом и поддерживала дочь. Телеведущая не стала подробно комментировать поход в студию, однако с удовольствием поделилась атмосферой творческого досуга.
В настоящее время Ольга Фреймут проживает в Лондоне, где совмещает сразу несколько направлений деятельности. Она проводит встречи и мастер-классы по этикету, развивает собственный проект «Клуб манер», работает над книгами и участвует в благотворительных инициативах.
Напомним, недавно мы узнали, как сейчас выглядят дети звезд украинского шоу-бизнеса и чем они занимаются.