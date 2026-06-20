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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут порадовала поклонников снимками со своей подросшей дочкой-красавицей: чем они занимались в Лондоне

Ведущая поделилась фотографиями творческого досуга со своей младшей дочерью.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Лондоне показала редкие кадры с дочерью Евдокией и рассказала об их общем увлечении.

Знаменитость показала, как проводит время с младшей дочерью в столице Великобритании. Фотографии она опубликовала в Instagram-историях. На этот раз звездная мама решила не устраивать громких выходов, а посвятить день творчеству. Для этого они посетили одну из лондонских гончарных мастерских. Именно там их ждало необычное занятие.

Ольга Фреймут с дочерью / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с дочерью / © instagram.com/freimutolia

На кадре Евдокия увлеченно работала над росписью керамической посуды. Девочка старательно украшала тарелку собственным рисунком, а Фреймут наблюдала за процессом и поддерживала дочь. Телеведущая не стала подробно комментировать поход в студию, однако с удовольствием поделилась атмосферой творческого досуга.

В настоящее время Ольга Фреймут проживает в Лондоне, где совмещает сразу несколько направлений деятельности. Она проводит встречи и мастер-классы по этикету, развивает собственный проект «Клуб манер», работает над книгами и участвует в благотворительных инициативах.

Напомним, недавно мы узнали, как сейчас выглядят дети звезд украинского шоу-бизнеса и чем они занимаются.

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Дата публикации
Количество просмотров
152
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