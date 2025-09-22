Ольга Фреймут поздравила младшую дочь с важным событием и удивила, как та подросла

Ольга Фреймут с младшей дочерью / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкие кадры со своей 8-летней дочкой Евдокией.

В Instagram-сторис знаменитость опубликовала фото девочки и сообщила о важном событии в ее жизни. Оказывается, Евдокия стала участницей известной в Украине волонтерской организации для молодежи. Звездная мама отметила, что гордится своей дочкой и еще раз поздравила ее с высоким достижением.

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Также Фреймут продемонстрировала, как происходило посвящение украинской скаутской организации в Великобритании. Евдокия выглядит очень счастливой на фотографии, что может свидетельствовать об одном — девочка довольна своим участием в таком мероприятии.

