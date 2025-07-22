Ольга Фреймут приехала в Украину и показала, как с сестрой и дочерьми время проводит

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут вернулась в Украину.

Звезда, которая во время полномасштабной войны живет в Великобритании, посетила Стрый и родной Новый Раздел, что во Львовской области. Там она провела трогательные дни с семьей — дочерьми Златой Митчелл и Евдокией и сестрой.

В своем фотоблоге Фреймут опубликовала серию фото из поездки. На снимках видно, как телеведущая наслаждается спокойными мгновениями в родном городе: прогуливается, обедает в ресторане с близкими и проводит время с младшей и старшей дочерью. В частности, звезда показала Евдокию, которая играла с рыжим котенком дома.

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Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Также Ольга поделилась кадрами редкой встречи со своей сестрой, которая очень похожа на нее. Вместе они провели уютный обед в ресторане.

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Фреймут живет в Великобритании вместе со средними детьми -— ыном Валерием и дочерью Евдокией. Старшая дочь ведущей, Злата Митчелл, также находится за границей, где учится, но, как и мама, регулярно посещает Украину.

Напомним, недавно Ольга Фреймут показалась на стадионе в Лондоне во время боя Усика и Дюбуа.