Ольга Фреймут раскрыла, как реагировать на русский язык и в каких случаях нужно на нем общаться

Украинская ведущая Ольга Фреймут раскрыла, как нужно реагировать на русский язык и в каких случаях можно на нем общаться.

Знаменитость в своем Instagram поделилась несколькими правилами этикета. В частности, Ольга Фреймут раскрыла, как следует реагировать на русский язык. По словам ведущей, если это личное обращение на русском, то следует отвечать на нем же. Впрочем, это лишь в тех случаях, если собеседник не из страны-агрессора и если вы не знаете другого языка, на которым могли бы найти общий язык. Фреймут добавила, если желания общаться на русском нет, то стоит просто улыбнуться и сказать, что "ночного не понимаете".

"Когда к тебе обращаются на русском? За этикетом – переходим на язык собеседника. Но ведь это язык убийц… Если человек не из страны-агрессора, впрочем, разговаривать на украинском, английском, польском, грузинском не может, и единственный язык, на котором вы можете найти общий язык., — русский, лучше перейти на тот язык. Если побороть отвращение не в силе, улыбнитесь и делайте вид, что ничего не понимаете", — посоветовала Фреймут.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Также ведущая подчеркнула, что ни в коем случае нельзя смеяться над теми, кто переходит на украинский язык и делает ошибки. Кроме того, Фреймут предостерегла от исправления ошибок. По словам знаменитости, это можно делать только в том случае, если об этом попросили.

"Никогда не делайте замечания тем, кто перешел на украинский и говорит неуверенно. Разве, если человек просит его исправлять. Мы же не смеемся над детьми, которые делают первые шаги", — отметила Фреймут.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько высказалась о языковом вопросе. Артистка раскритиковала упреки "почему не на государственном", а также возмутилась из-за травли русскоязычных.

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