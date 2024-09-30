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Ольга Фреймут рассекретила, какой бизнес открыла за границей: "Проект мечты"

Ольга Фреймут рассекретила, какой бизнес открыла за границей: "Проект мечты"

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая поделилась подробностями бизнеса в Великобритании.

Украинская ведущая Ольга Фреймут похвасталась своим новым проектом.

Так, знаменитость заявила об открытии собственного Клуба манер в столице Великобритании. Как говорит Ольга, вместе с партнерами ей удалось реализовать давнюю мечту, ведь она уже неоднократно проявляла свой интерес к этикету. И даже в свое время участвовала в соответствующих шоу на ТВ.

Фреймут делится, что Клуб доступен для всех украинцев за границей, ведь все лекции будут на родном языке. К тому же, занятия будет проводить сама звезда и приглашенные спикеры.

Ольга Фреймут в Великобритании / © instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут в Великобритании / Фото: instagram.com/freimutolia

"Я счастлива. В Лондоне открыт Клуб манер О. Фреймут. Лекции буду вести я и эксперты, язык – украинский. Я очень горда, что есть такая возможность открыть проект мечты. Теперь я в Лондоне также являюсь преподавателем от академии "Debrett's", единственной в Восточной Европе", — рассказала знаменитость.

В комментариях поклонники Фреймут поздравили ее с новым этапом жизни и пожелали успехов.

  • Оля, какая новость! Как интересно! Наши искренние поздравления!
  • Искренние поздравления по случаю вашего нового проекта!
  • Лондону повезло! Госпожа Фреймут, Оля, какая же хрупкая, нежная, красивая и изысканная

Напомним, недавно певица Светлана Билоножко призналась, сколько зарабатывает в месяц и что ей приносит доход.

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