Ольга Фреймут рассекретила, на кого в США учится ее 19-летняя дочь: "Взяла себе два диплома"

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут рассекретила, на кого учится ее 19-летняя дочь.

Злата Митчелл живет в США, где и получает образование. Ольга Фреймут в интервью Анне Хаустовой признается, что ее дочь осваивает две кардинально разные специальности. Девушка учится на кинорежиссера в Калифорнийском университете. Кроме того, Злата увлекается политикой. Поэтому, в этой сфере она тоже получает образование.

"Она учится хорошо, она взяла себе два диплома. Она хотела быть режиссером, но учится на кинорежиссуре в Калифорнийском университете. Она любит политику и разбирается в ней, то у нее еще диплом политолога", - говорит ведущая.

Дочь Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell

К слову, Ольгу Фреймут и ее дочь разделяет немалое расстояние. Ведущая живет в Великобритании, а Злата - в США. Знаменитость признается, что разлука с ребенком дается ей нелегко. Конечно, Фреймут хотела бы, чтобы дочь жила рядом. Однако ведущая отметила, что США - это выбор Златы, а она, в свою очередь, должна его принять.

"Это очень сложно. Я ужасно скучаю по Злате, но мне очень помогают друзья Златы. У Златы окружение прекрасное. С ее подругами, которые сейчас в Лондоне, мы часто с ними встречаемся. Я не имею права забирать Злату из США. Это мои проблемы, что я переживаю. Но какое я имею право ломать ребенку то, что он хочет?" - отметила ведущая.

