Ольга Фреймут с 7-летней дочерью вернулась в Украину и показала, как они проводят время во Львове

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская ведущая Ольга Фреймут неожиданно показалась с 7-летней дочерью в Украине.

С началом полномасштабной войны знаменитость вместе с семьей поселилась в Лондоне, Великобритания. Однако время от времени ведущая возвращается в Украину. Недавно Фреймут тоже приехала на Родину. Компанию знаменитости в путешествии составила ее 7-летняя дочь Евдокия.

Семейство приехало во Львов. Ольга Фреймут уже показала, как они с дочерью проводили время в городе. В частности, они провели экскурсию по Львову, прогулялись по историческим улицам и любовались невероятной архитектурой.

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Ольга Фреймут во Львове / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут вместе с дочерью остановилась в одной из местных гостиниц. Ведущая в сторис показывала, как 7-летняя Евдокия в огромном халате и с полотенцем на голове выполняет в ванной вечерние процедуры. На кадрах можно заметить, как дочь знаменитости уже изрядно подросла.

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно в семье Ольги Фреймут был праздник. У старшей дочери знаменитости был день рождения. Ведущая трогательно поздравляла Злату с 19-летием и восхитила ее детским фото.