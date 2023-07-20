Ольга Фреймут с детьми впервые с начала войны приехала в Украину и нарвалась на хейт

Ведущая во Львове проведет спецлекцию о манерах во время войны.
Телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что вместе с младшими детьми вернулась в Украину.
Это стал первый визит звезды домой с начала полномасштабной войны. О приезде Фреймут рассказала на странице в Instagram. Она разместила несколько снимков со своей дороги. Ведущая показала живописные сине-желтые украинские пейзажи, а также своих подросших детей – дочь Евдокию и сына Валерия. Вместе с дочкой и сыном звездная мама остановилась и прошлась по полю на родной земле.
Как ранее рассказывала Фреймут, она приехала во Львов, чтобы провести здесь благотворительное мероприятие – спецлекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Во время лекции Фреймут расскажет о том, что делать с эмоциями, когда их через край, как ненавидеть с достоинством и уместно ли веселиться, когда в стране война.
Мероприятие будет бесплатным, впрочем, места на него ограничены. Чтобы попасть на лекцию от Фреймут, нужно сделать донат от 700 грн, а все полученные деньги ведущая пообещала перевести добровольческому батальону, который защищает Украину на передовой.
Впрочем, пользователи не с особым энтузиазмом встретили мероприятие от Фреймут. Люди оставили следующие комментарии:
- Мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто остался
- Это мы можем вам рассказать, что и как. Где что летит и как морально с этим справляться
- Стоило 24 февраля такую лекцию провести. А, вас же не было здесь
- Название лекции касательно манер во время войны уже неэтично, люди пережили ужас, не следует навязывать еще какие-то стандарты поведения. Вы не квалифицированный психолог, в условиях, когда большая часть населения очень травмирована событиями, неквалифицированные люди не имеют права рассказывать, как в этих тяжелых условиях вести себя
Напомним, что у Ольги Фреймут трое детей. Старшая дочь ведущей, 17-летняя Злата Митчелл живет и учится в США. С младшими детьми Фреймут уехала из Украины во время полномасштабного вторжения. Не так давно Злата показывала, как гостила у мамы с братом и сестрой в Лондоне.
Читайте также:
- Джордж Клуни призвал уничтожить ЧВК "Вагнер" и рассказал, как террористов учат пытать людей
- Миша Кацурин озадачил сменой имиджа после свадьбы с Надей Дорофеевой
- Виталий Козловский довел до слез видео, где приносит присягу, прежде чем отправиться на фронт
- Потап оказался в Одессе во время ракетных обстрелов и показался на улицах города