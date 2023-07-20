Ольга Фреймут с детьми впервые с начала войны приехала в Украину и нарвалась на хейт

Телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что вместе с младшими детьми вернулась в Украину.

Это стал первый визит звезды домой с начала полномасштабной войны. О приезде Фреймут рассказала на странице в Instagram. Она разместила несколько снимков со своей дороги. Ведущая показала живописные сине-желтые украинские пейзажи, а также своих подросших детей – дочь Евдокию и сына Валерия. Вместе с дочкой и сыном звездная мама остановилась и прошлась по полю на родной земле.

Ольга Фреймут вернулась в Украину / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с детьми вернулась в Украину / Фото: instagram.com/freimutolia

Как ранее рассказывала Фреймут, она приехала во Львов, чтобы провести здесь благотворительное мероприятие – спецлекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Во время лекции Фреймут расскажет о том, что делать с эмоциями, когда их через край, как ненавидеть с достоинством и уместно ли веселиться, когда в стране война.

Мероприятие будет бесплатным, впрочем, места на него ограничены. Чтобы попасть на лекцию от Фреймут, нужно сделать донат от 700 грн, а все полученные деньги ведущая пообещала перевести добровольческому батальону, который защищает Украину на передовой.

Впрочем, пользователи не с особым энтузиазмом встретили мероприятие от Фреймут. Люди оставили следующие комментарии:

Мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто остался

Это мы можем вам рассказать, что и как. Где что летит и как морально с этим справляться

Стоило 24 февраля такую лекцию провести. А, вас же не было здесь

Название лекции касательно манер во время войны уже неэтично, люди пережили ужас, не следует навязывать еще какие-то стандарты поведения. Вы не квалифицированный психолог, в условиях, когда большая часть населения очень травмирована событиями, неквалифицированные люди не имеют права рассказывать, как в этих тяжелых условиях вести себя

Напомним, что у Ольги Фреймут трое детей. Старшая дочь ведущей, 17-летняя Злата Митчелл живет и учится в США. С младшими детьми Фреймут уехала из Украины во время полномасштабного вторжения. Не так давно Злата показывала, как гостила у мамы с братом и сестрой в Лондоне.

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