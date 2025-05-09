Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление о Маше Ефросинине: "Ей нравился мой муж"

Ольга Фреймут, Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая Ольга Фреймут раскрыла интересную деталь о своей коллеге Маше Ефросинине.

Звезда утверждает, что почти не знакома с ведущей. Ольга вспомнила, что начинала съемку своего проекта, когда Маша уже имела высокий рейтинг в шоу-бизнесе. К тому же из-за специфики работы они редко пересекались на съемочных площадках.

"Откровенно, Машу я мало знаю. Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимала "Ревизор". Тогда она принадлежала к категории лучших ведущих, а я была одной из первых, кто вел реалити. Поэтому мы с ней не пересекались, потому что она была в павильонах, а я – в разъездах с командой", — призналась Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай.

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Ольга Фреймут с мужем и детьми / © instagram.com/freimutolia

Однако ведущая хорошо запомнила симпатию Ефросининой к бизнесмену Владимиру Локотко. Фреймут, которая потом вышла замуж за него, признается, что на самом деле ее муж нравился многим.

"Она звала меня на интервью, но я не даю их, потому что о чем говорить. Но я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Но он многим нравится. У него такие красивые глаза, голубые и он очень добрый, щедрый, классный", — добавила Ольга.

Напомним, недавно Ольга Фреймут высказалась о своем муже Владимире Локотке и его гражданстве РФ.