Ольга Фреймут сделала первую пластическую операцию: что в себе изменила ведущая и почему это было необходимо

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская ведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут сделала первую в жизни пластическую операцию.

Об этом 44-летняя знаменитость объявила в Instagram. Ведущая решилась лечь под нож пластического хирурга. В частности, Ольга Фреймут сделала подтяжку груди. Звезда уверяет, что эта операция была просто необходимой, поскольку трое родов дали о себе знать.

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«Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и медицинских показаний операция была необходима, но оттягивала ее годами», — делится ведущая.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Пластическую операцию Ольга Фреймут делала в Украине, поскольку не хотела, чтобы это было за границей. Ведущая выдбрала хирурга, который работает в одной из клиник Львова. Именно он и сделал Ольге Фреймут мастопексию — подтяжку груди без имплантов. Сейчас знаменитость восстанавливается после операции. Когда пройдет процесс реабилитации, тогда можно будет заметить результат.

Напомним, недавно ведущая Светлана Вольнова сделала первую пластическую операцию на лице. Знаменитость похвасталась результатом и удивила молодым видом.

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