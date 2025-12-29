Ольга Фреймут шокировала экстремальными развлечениями с детьми и показала, как подросли ее сын и дочь

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свои развлечения в рождественский период.

Так, звезда в фотоблоге обнародовала кадры с американских горок. На экстремальном аттракционе за рубежом компанию ей составил сын Валерий. Ольга показала забавные кадры с их эмоциями. Заметно, что сын ведущей получает максимальную порцию адреналина и громко кричит, а его мама в это время довольно спокойно едет и иногда обращается к Валерию.

«С Валерием в космос», — написала звездная мама.

Реклама

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

В то же время Фреймут поделилась кадрами еще и с дочкой Евдокией. Девочка вместе с братом попозировали на фоне парка развлечений, в котором они вместе побывали. А в комментариях подписчики уже отметили смелость семьи.

Дочь и сын Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Мне кажется, что Оля или просто кайфует от поездки, или берет интервью у Валерия и не видит что происходит вокруг, иначе не могу понять ее спокойствие

Одного раза там — мне хватило на всю жизнь, чтобы больше никогда на подобное не решаться

Ничего себе, вы крутые

Вы очень смелые!

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник также показал своих троих детей, которые подросли. Звезда вывел их на паркет «Танцев со звездами».