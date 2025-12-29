ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут шокировала экстремальными развлечениями с детьми и показала, как подросли ее сын и дочь

Дети ведущей на праздники поразвлекались за границей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свои развлечения в рождественский период.

Так, звезда в фотоблоге обнародовала кадры с американских горок. На экстремальном аттракционе за рубежом компанию ей составил сын Валерий. Ольга показала забавные кадры с их эмоциями. Заметно, что сын ведущей получает максимальную порцию адреналина и громко кричит, а его мама в это время довольно спокойно едет и иногда обращается к Валерию.

«С Валерием в космос», — написала звездная мама.

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с сыном / © instagram.com/freimutolia

В то же время Фреймут поделилась кадрами еще и с дочкой Евдокией. Девочка вместе с братом попозировали на фоне парка развлечений, в котором они вместе побывали. А в комментариях подписчики уже отметили смелость семьи.

Дочь и сын Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дочь и сын Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

  • Мне кажется, что Оля или просто кайфует от поездки, или берет интервью у Валерия и не видит что происходит вокруг, иначе не могу понять ее спокойствие

  • Одного раза там — мне хватило на всю жизнь, чтобы больше никогда на подобное не решаться

  • Ничего себе, вы крутые

  • Вы очень смелые!

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник также показал своих троих детей, которые подросли. Звезда вывел их на паркет «Танцев со звездами».

Дата публикации
Количество просмотров
296
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie