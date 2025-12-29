- Дата публикации
Ольга Фреймут шокировала экстремальными развлечениями с детьми и показала, как подросли ее сын и дочь
Дети ведущей на праздники поразвлекались за границей.
Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свои развлечения в рождественский период.
Так, звезда в фотоблоге обнародовала кадры с американских горок. На экстремальном аттракционе за рубежом компанию ей составил сын Валерий. Ольга показала забавные кадры с их эмоциями. Заметно, что сын ведущей получает максимальную порцию адреналина и громко кричит, а его мама в это время довольно спокойно едет и иногда обращается к Валерию.
«С Валерием в космос», — написала звездная мама.
В то же время Фреймут поделилась кадрами еще и с дочкой Евдокией. Девочка вместе с братом попозировали на фоне парка развлечений, в котором они вместе побывали. А в комментариях подписчики уже отметили смелость семьи.
Мне кажется, что Оля или просто кайфует от поездки, или берет интервью у Валерия и не видит что происходит вокруг, иначе не могу понять ее спокойствие
Одного раза там — мне хватило на всю жизнь, чтобы больше никогда на подобное не решаться
Ничего себе, вы крутые
Вы очень смелые!
