Ольга Фреймут шокировала, как агрессивный поляк обматерил ее и выгонял из Польши

Со знаменитостью начали агрессивно обращаться после того, как услышали, что она из Украины.

Украинская ведущая Ольга Фреймут рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился в Польше.

Знаменитость на днях была в соседней стране. Как поделилась в своем Instagram ведущая, без проблем не обошлось. Ольга Фреймут ехала в такси и разговаривала с водителем на украинском. Это услышал один из поляков, который сразу же агрессивно подбежал к знаменитости, пока авто остановилось. Он на польском ее обматерил , восхвалял кремлевского диктатора путина и выгонял из Польши. Более того, прохожие, которые были в возрасте, полностью поддерживали агрессию мужчины, тыкали Фреймут среднего пальца и кричали убираться прочь.

"Теплый" прием в Варшаве. Вот видео-реакция на меня, которая разговаривала по-украински с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал сильный поляк и начал кричать: "К*рва, слава путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну", — шокировала ведущая.

Ольга Фреймут возмутила, как агрессивный поляк обматерил ее и восхвалял Путина

Ольга Фреймут просто шокирована таким поведением. Знаменитость выразила свою поддержку всем, кто вынужденно живет в Польше и сталкивался с подобными нападками.

"Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несгибаемый дух. Слава Украине", — подчеркнула ведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут была в Украине. Ведущая воссоединилась со старшей дочерью, которая приехала из США в Киев.

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