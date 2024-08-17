Ольга Фреймут шокировала, как осталась без квартиры в центре Киева: "Превратились в лопухов"

Украинская ведущая Ольга Фреймут ошеломила, как с мужем осталась без квартиры в центре Киева.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что еще задолго до войны уложилась в строительство дома. Речь идет о жилом комплексе на Подоле. Ольга Фреймут говорит, что они с избранником всегда мечтали о жилье там и решились воплотить мечту в реальность. Однако произошло не так, как планировала ведущая. Время проходило, а строительство не завершалось, а впоследствии вообще прекратилось.

"Это история о мошеннике. Я колебалась, рассказывать ли. Решилась: кого-то мой рассказ сможет уберечь. Мы с мужем всегда хотели жить на Подоле. Купили квартиру до войны. Время шло, квартиру купили задолго до войны, но застройщик остановил строительство и не сообщил, когда дом сдадут в эксплуатацию. Счастливые обитатели "элитного дома" превратились в разобранных лопухов", - пожаловалась Фреймут.

Ольга Фреймут рассказала, как из-за мошенников осталась без квартиры

Ведущая говорит, что много лет судилась с застройщиком и, наконец, суд выиграла. Однако свои средства назад так и не получила. По словам знаменитости, хоть счета застройщика заблокированы, но он успел их вывести. Впрочем, Ольга Фреймут не собирается этого просто так оставлять, а хочет добиться справедливости.

"Мы с мужем подали в суд. Суд длился много лет. Суд мы выиграли. Мне странно, выиграть суд, но не получить никакой компенсации. В жизни бывают материальные потери, это нормально. Но я никогда не думала, что стану жертвой мошенников. Если честно, не собираюсь этой жертвой становиться. Я надеюсь, что это дело получит огласку", — отметила ведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут вернулась из-за границы в Киев. Знаменитость уже успела пройтись по Маше Ефросининой и Оле Поляковой. Ведущая упрекнула звезды из-за шутки о Тине Кароль.

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