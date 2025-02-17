Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь с 19-летием и показала ее невиданное фото

Украинская ведущая Ольга Фреймут рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 17 февраля, старшая дочь звезды Злата Митчелл отмечает 19-летие. В особый день Фреймут опубликовала фото именинницы, где она еще совсем маленькая. Юная Злата в кадре позирует перед объективом с напитком в раках. Звездная мама в фотоблоге адресовала дочери поздравления и призналась, что она для нее особенная и наилучшая.

"С днем рождения, моя душа, моя суперсила, моя самая знаковая дочь во вселенной", — восхитила Фреймут.

Злата Митчелл в детстве / Фото: instagram.com/freimutolia

Тем временем Злата в своих сторис показала, что в канун дня рождения наслаждалась с друзьями отдыхом в Лос-Анджелесе.

Отметим, Злата Митчелл уже длительное время проживает за границей. Дочь ведущей живет и учится в США и время от времени приезжает на каникулы к друзьям в Украину. А недавно Ольга Фреймут со Златой побывали на Родине и показали свои любимые места в столице.

Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева рассекретила, где ее 18-летняя дочь Каролина будет получать высшее образование и какую профессию избрала. Каролина будет учиться в государственном университете за границей.

Читайте также: