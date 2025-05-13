Ольга Фреймут удивила, как уколы ботокса навредили ее здоровью: "Зачем я это сделала"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая недавно показывала подросших детей, удивила, как уколы ботокса навредили ее здоровью.

К этой процедуре знаменитость прибегала только раз. Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай говорит, что страдала от мигреней. Тем временем косметолог заверила ведущую, что уколы ботокса помогут избавиться от болей. Ольга Фреймут прислушивалась к совету, но потом пожалела об этом. По словам ведущей, у нее начались после этого еще более сильные мигрени.

"Я колола ботокс. Зачем я это сделала... Я потом слегла. Косметолог говорила: "Давайте я вколю ботокс", потому что у меня были сильные мигрени. У меня такие мигрени, что я могу лечь плацком и лежать пять дней. Я могу в очках ходить по дому из-за света, он на меня так действует. Мне пообещала эта косметологша, что она уколит ботокс, и у меня перестанет болеть голова. Она уколола, а у меня еще больше стало болеть", - поделилась ведущая.

Реклама

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сейчас Ольга Фреймут предпочитает природное старение. Единственное, ведущая пользуется качественной уходовой косметикой. Также знаменитость делала биоревитализацию – процедура, которая помогает омолаживать и увлажнять кожу благодаря уколам, содержащим гиалурованую кислоту. Тем не менее, ведущая уверяет, что принимает свой возраст и ей нравятся все изменения во внешнем виде, в том числе и морщинки.

Напомним, в этом интервью Ольга Фреймут также сделала скандальные заявления о Маше Ефросинине. Ведущая заявила, что коллеге симпатизировал ее муж. Ефросинина уже прокомментировала интервью Фреймут и обвинила ее во лжи.