Ольга Фреймут в пайетковом мини высказалась об отношениях с экс-мужчинами: "Готов отдать все"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая часто делится с подписчиками собственными правилами жизни и этикета, на этот раз заговорила о личном.

Звезда решила поднять тему завершенных романтических историй и рассказала, почему не держит обид на своих экс-возлюбленных. Своими мыслями она поделилась в Instagram. Для видеообращения Фреймут выбрала эффектное мини-платье, украшенное пайетками, и записала ролик на балконе. В заметке знаменитость размышляла о чувствах, которые остаются после разрыва. И даже процитировала известного писателя.

«Если мужчина когда-то очень любил женщину, он готов сделать для нее все, что она захочет, кроме того, чтобы продолжать ее любить ее», — начала Оля с цитаты Оскара Уайльда.

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Ольга Фреймут

По словам Фреймут, именно это утверждение во многом объясняет ее отношение к прошлым отношениям. Она убеждена, что после расставания не стоит требовать от человека того, чего он уже не может дать.

«Я согласна. Поэтому у меня хорошие отношения со всеми бывшими, потому что я от них ничего не ожидаю, не рассчитываю на их чувства и мне от них не нужно никаких подачек. Поэтому когда люди разводятся, мужчина из этого чувства вины готов отдать женщине все — имения, машины, последние райцы, все, но не кусок своего сердца», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Ольга Фреймут залюбовала фото сына-красавца и рассекретила особый подарок ему на 10-летие.

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