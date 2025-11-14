Ольга Фреймут вернулась в Киев к маме и сестре и показала, как пряталась от ужасного обстрела

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время вернулась в Киев.

Знаменитость с начала полномасштабной войны проживает в Лондоне. Однако время от времени ведущая возвращается в Украину, как вот и на этот раз. Ольга Фреймут встретилась с мамой и родной сестрой. Они провели атмосферный вечер при свечах и с бокалом вкусных напитков.

Ольга Фреймут с мамой и родной сестрой / © instagram.com/freimutolia

Однако уже ночью им пришлось волноваться. Дело в том, что страна-агрессор Россия массированно обстреляла Украину. Ведущая вместе с семьей не пренебрегала безопасностью. Они провели ночь в укрытии. Кстати, о домашнем любимце тоже не забыли, а забрали его с собой в безопасное место.

Домашнего любимца семья Фреймут тоже забрала в укрытие / © instagram.com/freimutolia

Отметим, в ночь на 14 ноября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Оккупанты обстреляли украинские города дронами и ракетами различных типов. Под прицелом оказалась и столица. Повреждения зафиксированы практически во всех районах Киева. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

