Гламур
232
1 мин

Ольга Фреймут восхитила фото 20-летней дочери-красавицы и нежно поздравила ее с важным праздником

Знаменитость поехала в США не только для путешествия, но и по случаю особенной даты.

Валерия Сулима
Ольга Фреймут со старшей дочерью

Ольга Фреймут со старшей дочерью / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут сообщила о важном празднике в ее семье.

17 февраля старшая дочь знаменитости празднует день рождения. Более того, в этом году у Златы Митчелл еще и юбилей. Девушке исполняется 20 лет. Конечно, по случаю этого Ольга Фреймут публично поздравила дочь с особенной датой.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала фото Златы. Кроме того, она адресовала ей нежные слова с поздравлениями и пожеланиями.

"Доченька, тебе 20. Пусть Господь хранит тебя. Взрослая девочка, каждый день с тобой - радость, гордость, вызов, счастье! Мне так повезло, что выбрала именно меня мамой", - обратилась к дочери знаменитость.

Ольга Феймут поздравила старшую дочь с днем рождения / © instagram.com/freimutolia

Ольга Феймут поздравила старшую дочь с днем рождения / © instagram.com/freimutolia

Кстати, в этом году Злата будет праздновать день рождения в семейном кругу. К ней в гости приехали мама с братом и сестрой. Об этом ранее сообщила Ольга Фреймут и показывала, как с детьми проводит время в США.

232
