Ольга Фреймут восхитила фото с 8-летней дочерью и растрогала публичным обращением к ней

Ольга Фреймут с дочкой / © instagram.com/freimutolia

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В семье телеведущей Ольги Фреймут особый праздник. Сегодня, 28 июня, ее младшей дочери Евдокии исполнилось восемь лет.

По этому случаю звездная мама опубликовала теплые архивные фото с именинницей и обратилась к ней с щемящим поздравлением. В своей заметке Ольга поделилась, что по стечению обстоятельств появление на свет Евдокии пришлось на тот самый день, когда не стало ее любимой бабушки. Звездная мама поблагодарила именинницу за поддержку, которую та дарит даже в своем юном возрасте, и пожелала ей оставаться верной себе, несмотря на все вызовы на пути.

Ольга Фреймут с дочкой / © instagram.com/freimutolia

"Как сильно я люблю тебя, моя девочка. Тебя можно назвать чудом, потому что пришла в этот мир в день, когда покинула его моя любимая бабушка. А потом в твоей детской пахло ее духами, хотя она в нашем доме так и не успела погостить... Конечно, ты – не она, но я всегда вижу в тебе неземное. А мудрость твоя, когда мне грустно, ты напоминаешь: "Мама, завтра наступит новый день и будет солнышко!" Спасибо, что ты моя. Пусть мир всегда будет ласковым к тебе. Будь здоровой и счастливой. Будь собой, даже когда это станет вызовом. Евдокия, с Днем рождения! Фотографии из архива", — растрогала ведущая.

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Напомним, недавно жена актера Евгения Кошевого показала их 17-летнюю дочь в стильном образе и очаровала, как она изменилась.