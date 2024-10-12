Ольга Фреймут восхитила фото с сестрой-копией и рассказала, чем она помогла ей в бизнесе

Семья провела культурное мероприятие.
Украинская ведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников редкими семейными снимками.
В своем фотоблоге знаменитость поделилась, что встретилась с сестрой Юлией в Испании. Именно там у ведущей было запланировано мероприятие, посвященное этикету. По словам Фреймут, младшая сестра помогала ей с организацией. Также звезда поделилась атмосферными фото из ресторана, где прошло событие. На изображениях видны украшенный зал и слушатели лекции от Фреймут. К тому же, ведущая сообщила, что все вырученные средства с продажи книг на мероприятии она направила на благотворительность.
"Кадры из Бенидорма, лекция по этикету. Когда хочется остановить момент: рядом сестра Юля, ласковый октябрь, хризантемы на столе, такие магические, вызывающие воспоминания, очень теплые воспоминания. Я работаю... Спасибо за организацию мероприятия, где каждая деталь идеальна. Бенидорм, ты покорил меня", — поделилась впечатлениями Ольга.
Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут рассекретила, какой бизнес своей мечты открыла в Великобритании и чем он будет заниматься.
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