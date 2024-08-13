Ольга Фреймут возмутилась видео, где Полякова и Ефросинина пародировали Кароль, и упрекнула их за буллинг

Украинская ведущая Ольга Фреймут неожиданно вспомнила старый эфир Оли Поляковой и Маши Ефросининой и возмутилась этим роликом.

На видео певица и телеведущая пародировали исполнительницу Тину Кароль. В частности, Полякова нарисовала себе губы черным карандашом, между тем Ефросинина, у которой была изображена на лице монобровь, отметила, что это один в один, как у знаменитой блондинки.

Ольга Фреймут наткнулась на архивное видео. Таких "шуток" ведущая не поняла. Она возмутилась роликом и сравнила это с "буллингом более успешной одноклассницы".

"Подскажите, пожалуйста, что эти цьоци говорят? Буллинг более успешной одноклассницы Тины Кароль?" – прокомментировала Фреймут.

Ольга Фреймут вспомнила видео, как Полякова и Ефросинина пародировали Кароль, и упрекнула их за это

Похоже, на просторах шоу-бизнеса возникает новый скандал. Правда, пока ни Оля Полякова, ни Маша Ефросинина на это не реагировали. Тина Кароль тоже воздерживается от комментариев.

Напомним, недавно Ольга Фреймут вернулась в Украину из Лондона. Знаменитость прибыла с младшей дочерью во Львов и поделилась впечатлением от приезда домой.

Читайте также: