Ольга Фреймут возмутилась видео, где Полякова и Ефросинина пародировали Кароль, и упрекнула их за буллинг

Похоже, на просторах шоу-бизнеса назревает новый скандал.
Украинская ведущая Ольга Фреймут неожиданно вспомнила старый эфир Оли Поляковой и Маши Ефросининой и возмутилась этим роликом.
На видео певица и телеведущая пародировали исполнительницу Тину Кароль. В частности, Полякова нарисовала себе губы черным карандашом, между тем Ефросинина, у которой была изображена на лице монобровь, отметила, что это один в один, как у знаменитой блондинки.
Ольга Фреймут наткнулась на архивное видео. Таких "шуток" ведущая не поняла. Она возмутилась роликом и сравнила это с "буллингом более успешной одноклассницы".
"Подскажите, пожалуйста, что эти цьоци говорят? Буллинг более успешной одноклассницы Тины Кароль?" – прокомментировала Фреймут.
Похоже, на просторах шоу-бизнеса возникает новый скандал. Правда, пока ни Оля Полякова, ни Маша Ефросинина на это не реагировали. Тина Кароль тоже воздерживается от комментариев.
Напомним, недавно Ольга Фреймут вернулась в Украину из Лондона. Знаменитость прибыла с младшей дочерью во Львов и поделилась впечатлением от приезда домой.
Читайте также:
- Светлана Белоножко женила своего внука и показала фото со свадьбы
- Злату Огневич заподозрили в романе с известным женатым певцом: артистка резко отреагировала
- Максим Галкин на концерте метко поставил на место известного путиниста: "Идите за российским кораблем"