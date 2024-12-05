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Ольга Фреймут впервые показала родного брата, который воюет на передовой: "Мы совсем не похожи"

Ольга Фреймут впервые показала родного брата, который воюет на передовой: "Мы совсем не похожи"

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Родной человек знаменитости защищает Украину от российских оккупантов.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего родного брата Николая.

Оказалось, что родной человек знаменитости защищает Украину на передовой от российских оккупантов, о чем раньше она не рассказывала. Однако Ольге Фреймут понадобилась помощь. Брат ведущей служит в спецподразделении "Аратта", входящем в состав ГУР МО. В настоящее время военным крайне необходимы дроны. Фреймут решила воспользоваться своей медийностью и объявила благотворительный сбор.

"Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные. Объявляю сбор для "Аратты". Нужны дроны", — отметила ведущая.

Слева – родной брат Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia
Слева – родной брат Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отдельно Ольга Фреймут прокомментировала фото брата. Она отметила, что он у нее черноволосый и красивый. Кроме того, ведущая и ее родной брат совсем не похожи между собой: "Мы совсем с ним не похожи, потому что он черноволосый и красивый".

Напомним, недавно актриса Анастасия Пустовит заговорила о желании пойти воевать. Артистка предположила, чем могла бы быть полезна на фронте.

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