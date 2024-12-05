Ольга Фреймут впервые показала родного брата, который воюет на передовой: "Мы совсем не похожи"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего родного брата Николая.

Оказалось, что родной человек знаменитости защищает Украину на передовой от российских оккупантов, о чем раньше она не рассказывала. Однако Ольге Фреймут понадобилась помощь. Брат ведущей служит в спецподразделении "Аратта", входящем в состав ГУР МО. В настоящее время военным крайне необходимы дроны. Фреймут решила воспользоваться своей медийностью и объявила благотворительный сбор.

"Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные. Объявляю сбор для "Аратты". Нужны дроны", — отметила ведущая.

Слева – родной брат Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отдельно Ольга Фреймут прокомментировала фото брата. Она отметила, что он у нее черноволосый и красивый. Кроме того, ведущая и ее родной брат совсем не похожи между собой: "Мы совсем с ним не похожи, потому что он черноволосый и красивый".

Напомним, недавно актриса Анастасия Пустовит заговорила о желании пойти воевать. Артистка предположила, чем могла бы быть полезна на фронте.

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