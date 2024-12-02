Ольга Фреймут впервые за длительное время показала 8-летнего сына-красавца и как он изменился

Украинская ведущая Ольга Фреймут похвасталась, как готовится к новогодним праздникам в Великобритании, где проживает с младшими сыном и дочерью.

В своем фотоблоге Фреймут поделилась детскими радостями. Так, в своем доме семья звезды уже понемногу начинает украшать все новогодним декором. В первый день зимы Ольга с детьми поставила елку. В частности, во время этого процесса многодетная мама сделала фото своего сына Валерия. На изображении в руках счастливого 8-летнего парня виднеется зеленая красавица.

Сын Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая также показала одну из игрушек на новогодней елке в форме домика и написала трогательное пожелание. В частности, Ольга поздравила всех с приходом зимы и пожелала каждому иметь крышу над головой.

"Пусть у нас у всех будет дом. С первым днем зимы", — восхитила звезда.

Дом Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, Ольга Фреймут воспитывает троих детей. От первого брака знаменитость воспитывает 18-летнюю дочь Злату, которая ныне проживает и обучается в США. Вторым мужем звезды стал бизнесмен Владимир Локотко, которому она родила сына Валерия и дочь Евдокию, которой сейчас семь лет. Так, младшие дети Фреймут во время полномасштабного вторжения уехали из Украины и живут с мамой в Великобритании. А еще совсем недавно Ольга стала бизнесвумен и впервые рассказала о своем новом доходе во время войны.

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