Ольга Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь-копию и увлекла ее новым хобби

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников новыми семейными кадрами и показала свою младшую дочь, 8-летнюю Евдокию.

Звезда редко делится фотографиями детей, поэтому публикация сразу вызвала немалый интерес среди ее подписчиков. На первом фото в Instagram сама Фреймут предстала в естественном образе — с легким макияжем, в серой кофточке и синих джинсах. В руках телеведущая держала красную игрушку-птичку, что придало снимку уютной, домашней атмосферы.

На втором кадре появилась ее дочь Евдокия. Девочка сидела в кафе с распущенными волосами, в темно-зеленой кофточке и джинсах. Впрочем, на лице ребенка можно было заметить серьезное, даже немного расстроенное выражение лица.

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Изюминкой публикации стало короткое видео, где Евдокия катается на коньках. Видно, что девочке это приносит большое удовольствие — она уверенно держится на льду и демонстрирует настоящее мастерство.

Сториc Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

