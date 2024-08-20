Ольга Фреймут высказалась о российском гражданстве мужа и введенных против него санкциях

На днях в Сети разгорелось обсуждение вокруг гражданства мужа телеведущей Ольги Фреймут – Владимира Локотко.

В комментарии ТаблоID знаменитость подтвердила, что ее избранник раньше действительно являлся гражданином РФ. Как говорит Фреймут, Локотко стал резидентом Украины с 2006 года. Более того, по словам ведущей, РФ даже вводила против ее мужа санкции, правда, в 2019 году они были отменены.

"Мой муж действительно был гражданином России, ну так сложилось, что он родился в Казахстане, он там (в России – прим. ред.) учился, а потом уехал в Украину, и с 2006 года он живет, работает и является резидентом Украины. Более того, у него есть персональные санкции от России в 2018 году как на топ-менеджера украинской медиаиндустрии", — говорит ведущая.

Ольга Фреймут с мужем / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут также отметила, что в настоящее время ее муж является гражданином Казахстана. Владимир Локотко, по словам ведущей, подавал документы на получение украинского гражданства еще до полномасштабной войны, однако с началом российского вторжения эта процедура усложнилась. Также Фреймут отметила, что Украина не вводила санкции против ее мужа.

"Мы знаем, что во время войны Украина забирает жилье у россиян, но мой Володя — он резидент Украины. А по закону Украина не вводит санкции против резидентов Украины. Сейчас Володя является гражданином Казахстана. Нам же надо как-то в Украине жить. Конечно, Володя получил казахский паспорт. Он подался на украинское гражданство еще до начала войны, но началась война. И пока что мы ждем решения", — добавила ведущая.

Ольга Фреймут с мужем / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, обсуждение гражданства супруга Ольги Фреймут началось после того, как она сообщила, что якобы из-за мошенников осталась без квартиры на Подоле. Ведущая говорила, что вложила средства в строительство, но компания-застройщик не вводит ЖК в эксплуатацию. Ольга Фреймут также отмечала, что выиграла с мужем суд, но вложенных средств так и не получила.

Тем временем у компании-застройщика другая версия. Владелец Андрей Вавриш заявил, что их клиент не Ольга Фреймут, а ее муж – Локотко, который к тому же является гражданином РФ. Также он добавил, что здание уже введено в эксплуатацию, касательного этого есть все необходимые документы, сейчас там ведут внутренние отделочные работы. Вавриш упрекнул Фреймут в том, что та просто собирается получить средства, ведь якобы не будет жить в Украине. Что касается судебного решения, ему тоже нашлось, что сказать. Вавриш отметил, что сначала было рассмотрение дела в суде первой инстанции, который принял решение 2024 года, после чего еще в апелляционном. По словам владельца компании, они выполнят все судебные обязательства.

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