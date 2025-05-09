Ольга Фреймут высказалась о российском паспорте мужа и почему он не может отказаться от него

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

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Украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время высказалась о личной жизни.

Вокруг 8-летнего брака звезды возникает немало сплетен. В частности, постоянно обсуждают гражданство ее мужа Владимира Локотко. Бизнесмен родился в России, но уже около 18 лет отрекся от прошлого и строит новую жизнь в Украине. По словам Фреймут, ее возлюбленного связывает с РФ только паспорт, от которого он не может избавиться из-за особенностей законодательства. В итоге, Владимир нашел выход из ситуации и выбрал казахское гражданство.

"Пользуется он казахским паспортом. Но от российского не может отказаться. Потому что для этого ему нужно поехать в Россию, чтобы взять определенную справку. Поэтому люди, имеющие российский паспорт, к сожалению, не могут от него отказаться так легко, даже если так этого хотели. В Украине у него ВНЖ. Он живет и работает в Украине 18 лет. Он работает в медиа, у него есть свой бизнес", — рассказала Ольга в интервью Рамине Эсхакзай.

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Ольга Фреймут с мужем / © jetsetter.ua

По словам ведущей, это ее никогда не напрягало. Фреймут объясняет, что всегда была уверена в проукраинской позиции своего мужа, которую он демонстрировал действиями. Впрочем, она с пониманием относится к тому, что ее избранниа до конца не смогут понять.

"Я всегда воспринимала его как иностранца, потому что человек не родился в Украине. Мы же не можем все родиться здесь. А так сложилось, что у меня первый муж - британец, а второй - россиянин. Я к этому нормально относилась, потому что для меня важно было видеть, кто он. Когда Россия наложила на моего мужа санкции, то это был шок для нашей семьи. Ибо у него нелегкая судьба. "Враг народа" – неприятный титул. Но тебя все равно не будут понимать, потому что у тебя частично есть русское образование и жизнь", - пояснила звезда.

Напомним, что недавно Ольга Фреймут показала сразу двух детей от Владимира Локотко и как они подросли.