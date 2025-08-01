Ольга Горбачева честно призналась, когда Никитин уехал из Украины и какие обстоятельства этому поспособствовали

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинская артистка Ольга Горбачева, которая ранее заявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным, раскрыла год и причины их выезда из Украины.

Звезда поделилась, что вся семья окончательно приняла решение жить за границей еще за год до полномасштабного вторжения. В интервью Славе Демину артистка призналась, что причиной эмиграции стало будущее старшей дочери, ведь они видели в ней большой музыкальный талант.

"Мы решили поехать еще летом 2021-го года из-за нашей старшей дочери. Я делала и прощальные концерты, потому что я действительно завершала то, что делала здесь. Меня всегда очень восхищали истории, когда родители могли отказаться от своего эго, карьеры, даже очень классной, и поехать поддержать талант ребенка", — пояснила Горбачева.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева с детьми / © instagram.com/gorbachovaolga

По словам артистки, их дочь на тот момент уже писала собственные песни, а ее потенциал в сфере мировой музыки стал для семьи очевидным. Поэтому Ольга вместе с Юрием поставили талант подростка в приоритет и стали надежной опорой в зарубежном развитии ее карьеры.

"Наша старшая дочь — она очень большой талант, сонграйтер и певица. Она сейчас развивает как раз свою музыкальную карьеру в США. И мы понимали, что если речь идет о большой игре, то родители должны быть в команде, потому что этот бизнес опасен для женщины в высших эшелонах. Мы знаем обо всех историях с P.Diddy", — добавила экс-супруга продюсера.

Несмотря на выбор США для эмиграции, Горбачева говорит, что все равно очень предана своей Родине. Поэтому регулярно наведывается в родную Украину. В частности, сейчас артистка вместе с двумя дочерьми, но без Никитина, находится в Киеве.

"Я живу частично в Нью-Йорке, частично в Лос-Анджелесе, потому что там две мои дочери, в разных сейчас городах. И в Киеве я живу 3-4 месяца в год. Я приехала сейчас домой с двумя дочками", — призналась Ольга.

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Напомним, недавно Ольга Горбачева делилась, кем сейчас работает и на какие деньги живет.