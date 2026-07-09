Ольга Горбачева на редких кадрах удивила взрослым видом 11-летней дочери от Юрия Никитина

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинская певица и блогер Ольга Горбачева удивила взрослым видом 11-летней дочери от бывшего мужа, продюсера Юрия Никитина.

Артистка впервые за долгое время опубликовала кадры с Серафимой в Instagram-stories. Поэтому, на редких снимках можно заметить, как сейчас выглядит младшая дочь бывших супругов.

Ольга Горбачева призналась, что сама не видела Серафиму в течение месяца. Когда они наконец встретились, артистка была удивлена. Девочка за это время успела очень сильно подрасти. В частности, Серафима по росту уже догоняет звездную маму, и это ей всего 11 лет. Ольга Горбачева делится, если дочь будет расти так и дальше, то у нее есть все шансы стать моделью.

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Ольга Горбачева с младшей дочерью от Юрия Никитина / © instagram.com/gorbachovaolga

Отметим, Ольга Горбачева и Юрий Никитин поженились в 2007 году, но уже в 2009-м успели развестись. Однако они дали отношениям второй шанс и в 2016-м повторно заключили брак. За это время у них родились две дочери — Полина и Серафима.

Кстати, в прошлом году Ольга Горбачева ошеломила новостью, что они снова разводятся. Несмотря на разрыв, артистка и продюсер сохранили теплые отношения, а Юрий Горбачев даже поздравлял бывшую жену с годовщиной бракосочетания. Правда, на фоне этого экс-влюбленные столкнулись с критикой. Ольга Горбачева уже ответила на все упреки об их отношениях.

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