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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Ольга Горбачева на редких кадрах удивила взрослым видом 11-летней дочери от Юрия Никитина

Артистка впервые за длительное время показала, как сейчас выглядит ее младшая дочь.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ольга Горбачева

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Украинская певица и блогер Ольга Горбачева удивила взрослым видом 11-летней дочери от бывшего мужа, продюсера Юрия Никитина.

Артистка впервые за долгое время опубликовала кадры с Серафимой в Instagram-stories. Поэтому, на редких снимках можно заметить, как сейчас выглядит младшая дочь бывших супругов.

Ольга Горбачева призналась, что сама не видела Серафиму в течение месяца. Когда они наконец встретились, артистка была удивлена. Девочка за это время успела очень сильно подрасти. В частности, Серафима по росту уже догоняет звездную маму, и это ей всего 11 лет. Ольга Горбачева делится, если дочь будет расти так и дальше, то у нее есть все шансы стать моделью.

Ольга Горбачева с младшей дочерью от Юрия Никитина / © instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачева с младшей дочерью от Юрия Никитина / © instagram.com/gorbachovaolga

Отметим, Ольга Горбачева и Юрий Никитин поженились в 2007 году, но уже в 2009-м успели развестись. Однако они дали отношениям второй шанс и в 2016-м повторно заключили брак. За это время у них родились две дочери — Полина и Серафима.

Кстати, в прошлом году Ольга Горбачева ошеломила новостью, что они снова разводятся. Несмотря на разрыв, артистка и продюсер сохранили теплые отношения, а Юрий Горбачев даже поздравлял бывшую жену с годовщиной бракосочетания. Правда, на фоне этого экс-влюбленные столкнулись с критикой. Ольга Горбачева уже ответила на все упреки об их отношениях.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
80
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