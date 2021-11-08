Ольга Горбачева оплатила зрителям тесты на коронавирус и приобрела билеты на поезд

Певица завершила певческую карьеру прощальными концертами.

Украинская певица и ментор Ольга Горбачева отыграла свои прощальные концерты.

Последнее свое выступление в качестве певицы Ольги Горбачевой артистка провела в Киеве. Несмотря на то, что концерт был на грани срыва, исполнительница позаботилась о том, чтобы ее фаны смогли на него попасть и могли бесплатно сдать тест.

instagram.com/gorbachovaolga

А тем поклонникам, которые ехали из других городов, где раньше концерты Горбачевой отменили из-за карантина, звезда приобрела билеты на поезд.

"Проект Ольга Горбачева был масштабным, поэтому и прощание – это для меня и праздник, и благодарность одновременно. Если Леди Гага смогла не только вернуть деньги за билеты, но и оплатить поклонникам из других городов билеты на самолет, когда ее тур отменили, то почему мои зрители должны страдать финансово из-за новых норм ограничений? Я устранила все препятствия, чтобы наша встреча состоялась!" – объяснила певица.

instagram.com/gorbachovaolga

Кроме того, Горбачева объявила, что теперь у нее новое имя – с этого момента она будет выступать под новым псевдонимом NIKA NIKITINA. Ольга объяснила, что отказывается от популярного имени и всего прошлого багажа, "чтобы снова чувствовать себя молодой и легкой". Как призналась артистка, она берет творческую паузу, чтобы накопить энергию для нового проекта для женщин 40+. Но что именно это будет – пока интрига даже для самой Горбачевой.

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