Ольга Горбачева показала 18-летнюю дочь, которая пошла на выпускной в вечернем платье и носках

Старшая дочь звездных супругов окончила школу.
Известная украинская артистка Ольга Горбачева показала свою взрослую 18-летнюю дочь Полину от продюсера Юрия Никитина, которая празднует выпускной.
В этом году девушка окончила школу в Нью-Йорке и стала выпускницей. Полина отмечает выпускной. Впрочем, как поделилась Горбачева, у нее с дочерью возникли дискуссии о наряде. Артистка хотела, чтобы Полина одела платье и каблуки, сама девушка не планировала этого делать. Горбачева поняла, что дочь уже взрослая и сама может принимать решение. Наконец, Полина выбрала вечернее платье и носки.
"Мне сложно ее отпустить совсем, но дальше тянуть невозможно… Я поняла это, когда требовала купить каблуки на выпускной, а Полина сопротивлялась. Я обиделась, но поняла, что пора отстать от нее навсегда. Пусть хоть в носках идет. И она пошла", – поделилась Горбачева.
Однако у Полины был еще один лук. На официальную часть выпускного в школе девушка надела вышитое платье.
"Но не все пропало. На выпускной в школе она попросила привезти ей вышитую рубашку. И это было прекрасно", — отметила Горбачева.
Напомним, ранее Елена Кравец показала редкое фото заметно подросших двойняшек. Екатерина и Иван показались в украинском вышитом наряде.
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