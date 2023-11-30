Ольга Горбачева показала редкие фото заметно подросших дочерей от Юрия Никитина

Известная украинская артистка Ольга Горбачева восхитила фото старшей и младшей дочери, 18-летней Полины и 9-летней Серафимы, от продюсера Юрия Никитина.

В своем фотоблоге Горбачева опубликовала серию фотографий, на которых можно увидеть ее дочерей. Очевидно, фото с ними были сделаны в разное время, ведь позади девушек постоянно меняются локации. Так, старшая Полина попозировала на фоне водоема. Девушка выбрала черные брюки и теплую серую кофту. И дополнила образ очками.

Дочь Ольги Горбачевой и Юрия Никитина / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

А вот ее младшая сестра Серафима сначала показалась на фотографиях с довольно смешным выражением лица из ресторана. На еще одном кадре 9-летняя дочь Горбачевой позировала в брюках и ярком топе на фоне большого дома.

Дочь Ольги Горбачевой и Юрия Никитина / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Дочь Ольги Горбачевой и Юрия Никитина / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Под публикацией 42-летняя артистка поделилась размышлениями о существовании. По ее словам, ей очень нравятся схожие подборки фото, ведь именно они показывают внезапность и насыщенность жизни.

"Жизнь сейчас рендомная. Ты как будто ее не выбираешь. Однако остро чувствуешь, когда видишь, как некоторые умеют точно передать и момент, и жизнь", - написала жена Никитина.

Ольга Горбачева / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Поклонники были в восторге от фотосета, поэтому оставили много смайликов в форме огоньков и сердечек в комментариях.

К слову, эту публикацию также заметил папа дочерей-красавиц Юрий Никитин и оставил лайк.

Напомним, ранее украинская блогерша Саша Бо умилила своих фанов нежным видео с дочерью. Знаменитость показала, как кормит и одевает младенца, которому исполнилось всего неделю.

Читайте также: