- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 548
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Горбачева показала взрослых дочерей от Никитина и как с ними проводит время за границей
Артистка продемонстрировала, как сейчас выглядят их с продюсером дети.
Украинская артистка Ольга Горбачева впервые за долгое время показала сразу двух дочерей от бывшего мужа, продюсера Юрия Никитина.
Семейными фотографиями артистка поделилась в Instagram. На первом кадре 11-летняя Серафима и 20-летняя Полина играли. Девочки устроили шуточную сцену с эмоциональной ссорой. Кстати, все это происходило на английском языке.
На следующих кадрах Полина и Серафима мило шли по улице и при этом держались за руки. Как отметила Ольга Горбачева, особенно ей нравятся моменты, когда дочери не ссорятся, а с любовью относятся друг к другу.
"Обожаю проводить время с этими двумя "дурами". Особенно ходить сзади и наслаждаться моментами, когда они не ругаются, а любят", - отметила артистка.
Отметим, Ольга Горбачева воспитывает двух дочерей от продюсера Юрия Никитина. Летом этого года стало известно, что супруги разводятся. После разрыва они остались в прекрасных отношениях друг с другом.
Кстати, Юрий Никитин сейчас активно помогает 20-летней дочери строить музыкальную карьеру. Недавно продюсер раскрыл, сколько средств вкладывает в проект Полины и продюсирует ли ее.