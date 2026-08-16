Ольга Горбачева после развода с Никитиным озадачила заявлением о его финансовых обязательствах

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

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Бывшая певица и телеведущая Ольга Горбачева рассказала, на каком этапе находится ее развод с продюсером Юрием Никитиным, а также озадачила заявлением об их финансовых договоренностях.

О расставании с Никитиным Горбачева объявила еще в июле 2025 года. Теперь стало известно, что официально завершить бракоразводный процесс паре пока не удалось. Сейчас они до сих пор ожидают окончательного разрыва.

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«Мы только подали документы месяц назад, еще не получили результат», — рассказала Ольга на проекте «Ранок у великому місті».

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Ольга Горбачева рассказала, как они с Никитиным планируют распределить имущество и финансовые обязательства после развода. По словам артистки, недвижимость после развода останется ей, в то время как финансовые расходы на дочерей возьмет на себя Юрий Никитин. Ольга подчеркнула, что ее ответ «не шутка».

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

«Все мне. Вся недвижимость мне, все расходы — мужчине», — с улыбкой заявила Горбачева.

Отметим, Ольга Горбачева во время войны живет с дочерьми в США, однако регулярно приезжает в Киев. С Юрием Никитиным она была замужем дважды: впервые пара обручилась в 2007 году, а уже в 2009-м разошлась. В 2011 году они возобновили отношения, а в 2016 году снова официально стали супругами.

Экс-супруги воспитывают двух дочерей — Полину и Серафиму. Несмотря на расставание, Горбачева и Никитин сохранили теплые отношения и продолжают проводить время вместе. В частности, недавно они совместно отпраздновали день рождения младшей дочери за границей.

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