Ольга Горбачева после развода с Никитиным заговорила о новых отношениях

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Реклама

Украинская артистка Ольга Горбачева после развода с продюсером Юрием Никитиным заговорила о новых отношениях.

Знаменитость в Instagram призналась, что все время посвящала себя мужу. По словам Горбачевой, именно такой концепции она следовала. Впрочем, артистка решила менять свое мышление. Сейчас Ольга Горбачева учится посвящать жизнь себе.

Пока что исполнительница к новым отношениям не готова. Ольга Горбачева дала понять, что не хочет снова повторять предыдущую концепцию. Когда же артистка будет посвящать жизнь себе, тогда же и будет готова к новым отношениям.

Реклама

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

"Я пока не знаю другой концепции, кроме как посвящать себя мужчине. Когда я ее усвою, тогда, может, у меня снова произойдут отношения. А пока есть шанс попасть в ту же самую историю, зачем в нее попадать? Научись концепции посвящать жизнь себе, и тогда другие захотят посвятить ее тебе", - поделилась мыслями артистка.

Отметим, в конце июля Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным, с которым девять лет прожила в браке. Инициатором разрыва была именно артистка, поскольку у нее больше не было ресурса на эти отношения. У бывших супругов есть две дочери. Недавно артистка высказалась об их воспитании.