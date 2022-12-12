Ольга Горбачева рассекретила, где находится ее старшая дочь от Никитина: "Живет в чужой семье"

Известная украинская артистка Ольга Горбачева рассекретила, где находится ее старшая дочь.

В фотоблоге знаменитость рассказала, что сейчас Полина живет за границей, а именно в Нью-Йорке. Там девочка учится в местной школе.

Ольга Горбачева с дочерьми / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Проживает Полина в американской семье, которая согласилась помочь и приютить украинку.

"Полина живет в чужой семье, что, конечно же, разбивает мне сердце (ибо хочу быть рядом), но и расширяет представление о человеческой доброте в мире. Поэтому на некоторых знакомствах с потенциальными семьями я плакала, когда слышала: "Мы искали возможности помочь украинцам и счастливы, что возможность нашлась. Семьи были очень разные… Их дети также учатся в этой школе, и собственно школа сама обратилась к ним за помощью, когда мы попросили", — поделилась Горбачева.

Ольга Горбачева / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Многие семьи предложили Полине жить именно у них. Среди них была даже телезвезда – писательница и телеведущая. Именно в этой семье хотела жить дочь Горбачевой. Впрочем, мама выбрала другую.

Старшая дочь Ольги Горбачевой / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

"Условия проживания были у всех очень классные, и Полина, конечно, выбрала жить у телезвезды и журналистки, потому что и сама мечтает учиться на писательницу. Но…мамка настояла на семье с тремя дочерьми, где старшая уже уехала. Интуитивно. И только через знакомство онлайн. Ведь именно эти родители сказали, что хотят дать детям достойный пример помочь другим людям", — отметила Ольга.

Дочери Ольги Горбачевой / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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