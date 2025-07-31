Ольга Горбачева рассекретила, кем сейчас работает и на какие средства живет в США

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинская артистка Ольга Горбачева, которая объявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным, рассекретила, кем сейчас работает и как зарабатывает на жизнь в США.

Знаменитость вместе с дочерьми с началом полномасштабной войны поселилась в США. Артистка в интервью Славе Демину говорит, что страна не из бедных и для комфортной жизни там надо немало средств. Поэтому, Ольга Горбачева не сидит, сложа руки. У знаменитости есть онлайн-школа для женщин, где она ведет курсы, а также бренд натуральной косметики. Что же касается музыки, то на этом артистка пока что не зарабатывает.

"У меня есть онлайн-школа для женщин, я все еще веду курсы. У меня есть бренд натуральной косметики, чакральных духов и различных экстатических женских средств. И это все. Я сейчас на музыке не зарабатываю, потому что после прощальных концертов не делала никаких шоу. Я очень долго определялась, что хочу делать дальше, как меня будут звать, где я это буду делать", - говорит артистка.

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Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Исполнительница поделилась, что в месяц зарабатывает более пяти тысяч долларов. В Украине Ольге Горбачевой было бы достаточно этих средств для комфортной жизни. Тем временем в США знаменитость хочет зарабатывать больше, поэтому планирует устраивать тренинги и создавать продукты с аффирмациями уже на английском языке.

"Зарабатываю более пяти тысяч долларов в месяц. С этого всего можно зарабатывать и классно жить здесь, но для того, чтобы жить на том же уровне в Америке, мне надо мыслить более масштабно и начинать делать продукты с аффирмациями и с тренингами там, на английском языке", - говорит артистка.

Напомним, недавно танцовщица Елена Шоптенко призналась, на какие средства живет за границей. В начале полномасштабной войны хореограф выехала в Австрию, где находится до сих пор.