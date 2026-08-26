Ольга Горбачева рассекретила свидание с мужчинами после развода и в отношениях ли сейчас

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Реклама

Бывшая певица и телеведущая Ольга Горбачева, которую недавно не пустили в одно из заведений Киева, рассекретила свидание с мужчинами после развода с продюсером Юрием Никитиным.

В июле прошлого года знаменитость призналась, что ее сердце снова свободно, поскольку она расторгает брак. Ведущая проекта «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова поинтересовались, возможно ли, за этот год что-то изменилось, ходит ли Ольга Горбачева на свидания и ухаживают за ней мужчины. Артистка не стала скрывать, а призналась, что бывает по-разному. Как и к ней проявляют интерес, так и она это делает: «Бывает и так, и так».

Реклама

Однако общение с мужчинами пока не переросло во что-то серьезное. Ольга Горбачева честно призналась, что ее сердце по-прежнему остается свободным и она не находится в отношениях.

Реклама

«Нет, я ни с кем не встречаюсь», — заверила бывшая певица.

Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Отметим, у Ольги Горбачевой и Юрия Никитина была достаточно насыщенная совместная жизнь. Парочка дважды шла под венец. Впервые они поженились в 2007 году, но в 2009-м подали на развод. В конце концов, парочка дала отношениям второй шанс. Ольга Горбачева и Юрий Никитин в 2016 году женились во второй раз, однако и в этот раз браку настал конец. Бывшие супруги воспитывают двух общих дочерей — Полину и Серафиму.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ГОРБАЧОВУ НЕ ПУСТИЛИ ДО ЗАКЛАДУ: що персоналу не сподобалося в її образі

Напомним, недавно Ольга Горбачева раскрыла имя известной украинской певицы, в которую был влюблен голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Артистка также объяснила, как это вообще произошло.

Реклама

Новости партнеров