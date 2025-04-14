Ольга Горбачева впервые за длительное время показала заметно подросшую 10-летнюю дочь от Никитина

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинская артистка Ольга Горбачева впервые за длительное время показала, как сейчас выглядит ее 10-летняя дочь от мужа, продюсера Юрия Никитина.

Знаменитость не из тех, кто активно делится семейным контентом в фотоблоге. Впрочем, на этот раз артистка сделала исключение. Дело в том, что 10-летняя Серафима просит маму создать ей собственную страницу в Instagram. Горбачева пока что не готова это разрешить. Вместо этого артистка пообещала дочери публиковать ее контент в собственном аккаунте.

И вот появилось первое видео с Серафимой. Девочка продемонстрировала свой танцевальный талант. Но на видео можно заметить не только безумные танцы дочери Никитина и Горбачевой, но и то, как она сильно изменилась. Девочка уже заметно подросла и повзрослела.

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“Контент, который вам не нужен. Ради компромисса в доме, полном будущих и прошлых звезд. Просьба иметь собственный аккаунт временно отложена благодаря тому, что вы смотрите и лайкаете этот пост. Святые люди. Дай вам здоровье. И танцев. Чаще”, — подписала видео дочери артистка.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут порадовала контентом с младшей дочерью. Знаменитость вместе с 7-летней Евдокией вернулась в Украину и показала, как они проводили время во Львове.