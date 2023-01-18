Ольга Горбачева вспомнила неожиданный подарок от Юрия Никитина стоимостью 4 тысячи долларов

Известная украинская артистка Ольга Горбачева вспомнила, как муж, продюсер Юрий Никитин, сделал ей неожиданный подарок.

В разговоре с поклонниками знаменитость поинтересовалась, советуются ли они с кем-то, когда тратят деньги на развитие. Ольга поделилась своим опытом. Однажды она посоветовалась с Никитиным по поводу того, стоит ли потратить 3,9 тыс. долларов на обучение. Через некоторое время продюсер в качестве подарка купил курс жене.

"Я советовалась только раз, когда речь шла об учебе в 3900 долларов. Не решилась сама. И муж сначала почесал затылок, что я считала, как сигнал "не очень"… А через пару недель подарил!", — поделилась Ольга.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Горбачева также рассказала, что следующие курсы стоимостью 2299 долларов уже приобрела сама и не советовалась с мужем.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Впрочем, знаменитость призналась, что такие средства она вкладывает только в свое развитие. А вот, например, в какие-то вещи нет, ведь считает это вложение неоправданным.

"Я до сих пор не смогла потратить эти деньги, например на сумку. Не потому, что их не было, а потому что для меня это нецелесообразно и нересурсно", — добавила Ольга.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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