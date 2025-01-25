Ольга Харлан назвала дату своей свадьбы с иностранцем: каким будет праздник

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскрыла свои планы на свадьбу с олимпийским чемпионом Луиджи Самеле, которому она сказала "да" четыре месяца назад.

Спортсменка в интервью Liga Life призналась, что надеется организовать праздник уже в этом году. Харлан отметила, что она с иностранцем размышляет о некоторых украинских традициях, которые могли бы дополнить атмосферу.

"Думаю, да, (в этом году организуем свадьбу – прим. ред.). У меня уже была свадьба (первая с саблистом Дмитрием Бойко – прим. ред.) с украинскими традициями. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, что она будет более модернизирована", – рассказала звезда.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Правда, Самеле не готов мириться со всеми традициями. Спортсменка говорит, что ему показалось очень странным мыть ноги тещи на свадьбе:

"Думаю, возьму рушнык (из украинских традиций — прим. ред.). Я ему рассказывала о традиции, когда моей маме надо мыть ноги. Он сказал, что "интересно, но нет", — смеясь, вспомнила Харлан.

Напомним, Ольга Харлан познакомилась с Луиджи Самеле еще когда была замужем за первым мужем. Впрочем, после развода все же дала иностранцу шанс, и с 2018 года они строят свое счастье. Полную историю любви спортсменов и их трудностей, которые едва не привели их к расставанию – читайте в материале по ссылке.

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