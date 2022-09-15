Ольга Харлан о родителях, которые живут в Николаеве: "Пять месяцев ночуют в подвале"

Фехтовальщица Ольга Харлан родом из Николаева, и когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, спортсменка была границей.

А вот родители знаменитости остались дома. Ольга призналась, что уговаривала их уехать к ней за границу. Впрочем, они отказались. Только в первый месяц полномасштабной войны родители Оли уехали на запад Украины, а затем вернулись в Николаев.

"Убедить их очень сложно. Я очень на этом настаивала, но они мне дали понять, что они никуда не поедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что предстанут перед танками", — рассказала Харлан в интервью для "Rostyslove Production".

В общем, Оля очень переживает за родителей. Они постоянно живут под обстрелами. Как призналась спортсменка, ее мама и папа ночуют в подвале, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Фото: скриншот с видео

"Я знаю, что мои родители, они не хотят уезжать, потому что они не хотят уезжать из их дома, потому что Николаев – это их дом. Они не хотят отдавать кому-то Николаев. Я понимаю, что мама сказала: "Не дай Бог, они прорвутся, и только тогда мы поедем". Обстрелы – это очень страшно, это ужасно. Мои родители уже пять месяцев, потому что первый месяц они были в Ивано-Франковске, ночуют в подвале. Мы живем в частном доме, но уже пять месяцев, можно сказать, они живут под землей", — поделилась Оля.

Сама же Харлан сейчас находится у своего бойфренда в Италии, куда уехала еще до 24 февраля. Туда же знаменитость забрала и свою родную сестру с племянником.

Ольга Харлан с бойфрендом / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Я сейчас в Италии, в Болонье. И здесь я была 16 февраля, здесь я нахожусь много времени уже. Я здесь тренировалась и тренируюсь. После 24 февраля я забрала свою родную сестру со своим племянником. Уже шесть месяцев они здесь", — отметила. Оля.

Ольга Харлан с племянником / Фото: instagram.com/olgakharlan

Напомним, что недавно Дмитрий Комаров посетил деоккупированные города Харьковской области. Ведущий показал, какие опасные "сюрпризы" оккупанты оставили местным, когда бежали от ВСУ.

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