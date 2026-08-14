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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ольга Харлан опубликовала нежное фото своей двухмесячной дочери и тронула сердца теплым признанием

В семье фехтовальщиков сегодня особый праздник.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала фото своей дочери Арианны и нежно поздравила первенца с двухмесячным юбилеем.

Спортсменка поделилась редким снимком с маленькой дочкой в Instagram. Арианна родилась в семье Харлан и итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле. Теперь девочке исполнилось два месяца. По этому поводу звездная мама не оставила событие без внимания. На фото Луиджи нежно держит дочь на руках. Свой пост фехтовальщица дополнила теплыми словами.

«Сегодня этой булочке исполнилось 2 месяца. Наша любовь», — написала Ольга Харлан.

Дочь Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Дочь Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Для спортсменки этот период стал особым этапом в жизни — вместе с Луиджи Самеле она впервые испытывает радость материнства. Супруги время от времени радуют поклонников семейными снимками, однако лицо дочери пока не спешат активно показывать.

Напомним, недавно трогательным фото с Арианной поделился и Луиджи Самеле. Фехтовальщик запечатлел нежный момент с дочкой и продемонстрировал свою особую роль в её жизни.

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