Ольга Харлан откровенно рассказала, готовится ли к свадьбе с женихом-итальянцем

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась, на каком этапе подготовка к свадьбе с итальянским спортсменом Луиджи Самеле.

Влюбленные вместе более пяти лет, а в прошлом году Луиджи сделал предложение своей избраннице. С тех пор поклонники с нетерпением ожидают праздничного события, однако сама Харлан признается — они с женихом не спешат, передает 24 канал из-за кулис шоу "Хто зверху".

"Мы не спешим со свадьбой. Хочется это сделать для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет за границей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине", — рассказала спортсменка.

По словам Харлан, после признания их отношения с Луиджи вышли на новый уровень и стали еще крепче. Она подчеркнула важность прохождения этапов совместной жизни вместе с возлюбленным.

"Это очень большой, важный и серьезный шаг. Классно, что мы проходим это, и у нас новая жизнь уже как пары, семьи", — искренне поделилась звезда.

