ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Ольга Харлан откровенно рассказала, готовится ли к свадьбе с женихом-итальянцем

Спортсменка призналась, где мечтает отпраздновать будущую свадьбу.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась, на каком этапе подготовка к свадьбе с итальянским спортсменом Луиджи Самеле.

Влюбленные вместе более пяти лет, а в прошлом году Луиджи сделал предложение своей избраннице. С тех пор поклонники с нетерпением ожидают праздничного события, однако сама Харлан признается — они с женихом не спешат, передает 24 канал из-за кулис шоу "Хто зверху".

"Мы не спешим со свадьбой. Хочется это сделать для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет за границей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине", — рассказала спортсменка.

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

По словам Харлан, после признания их отношения с Луиджи вышли на новый уровень и стали еще крепче. Она подчеркнула важность прохождения этапов совместной жизни вместе с возлюбленным.

"Это очень большой, важный и серьезный шаг. Классно, что мы проходим это, и у нас новая жизнь уже как пары, семьи", — искренне поделилась звезда.

Напомним, недавно легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала округлый животик и поделилась новостью о пополнении. Звезда искренне призналась, через что пришлось пройти на пути к отцовству.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie