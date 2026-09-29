Ольга Харлан показала, как растет ее 3,5-месячная дочь, и растрогала зрителей кадрами с Арианной

Луиджи Самеле и Ольга Харлан с дочерью

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась трогательным моментом прогулки со своей 3,5-месячной дочерью Арианной.

36-летняя олимпийская чемпионка сейчас привыкает к новому для себя статусу мамы. Харлан время от времени делится с подписчиками милыми моментами из жизни своей первенцы. При этом лицо девочки спортсменка и её муж пока не показывают. На этот раз Ольга взяла дочь на прогулку. Маленькая Арианна внимательно разглядывала всё вокруг.

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Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

На новых снимках спортсменка запечатлена с детской коляской, а затем показала дочь на руках. Арианна наблюдала за окружающим миром, пока мама нежно держала её. Для Харлан это первые месяцы материнства, которыми она активно наслаждается вне спортивных площадок.

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Ольга Харлан стала мамой весной 2026 года. Для спортсменки и её мужа это первый ребёнок. Супруги назвали дочь Арианной.

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Напомним, недавно Ирина Федишин раскрыла пол третьего ребенка.

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