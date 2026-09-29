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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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1 мин

Ольга Харлан показала, как растет ее 3,5-месячная дочь, и растрогала зрителей кадрами с Арианной

Олимпийская чемпионка рассказала, как проходят её первые месяцы материнства.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Луиджи Самеле и Ольга Харлан с дочерью

Луиджи Самеле и Ольга Харлан с дочерью

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась трогательным моментом прогулки со своей 3,5-месячной дочерью Арианной.

36-летняя олимпийская чемпионка сейчас привыкает к новому для себя статусу мамы. Харлан время от времени делится с подписчиками милыми моментами из жизни своей первенцы. При этом лицо девочки спортсменка и её муж пока не показывают. На этот раз Ольга взяла дочь на прогулку. Маленькая Арианна внимательно разглядывала всё вокруг.

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

На новых снимках спортсменка запечатлена с детской коляской, а затем показала дочь на руках. Арианна наблюдала за окружающим миром, пока мама нежно держала её. Для Харлан это первые месяцы материнства, которыми она активно наслаждается вне спортивных площадок.

Ольга Харлан стала мамой весной 2026 года. Для спортсменки и её мужа это первый ребёнок. Супруги назвали дочь Арианной.

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Напомним, недавно Ирина Федишин раскрыла пол третьего ребенка.

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