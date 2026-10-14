Ольга Харлан показала новое фото заметно подросшей 4-месячной дочери и насмешила ее первой прической

Ольга Харлан

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала новое фото заметно подросшей дочери от возлюбленного-итальянца Луиджи Самеле.

14 октября Арианне исполнилось ровно четыре месяца. Поэтому по этому случаю фехтовальщица показала новое фото дочери. Ребенок позировал перед объективом фотокамеры со спины, так что лицо его разглядеть не удастся. Тем не менее, можно заметить, как за это время Арианна уже заметно подросла.

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На фото дочь Ольги Харлан и Луиджи Самеле уже ползала по полу. Девочка исследовала дом и играла игрушками.

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Кстати, сама же Ольга Харлан уже пытается делать первые прически Арианне. Хотя волосики у нее еще очень короткие, однако спортсменка смогла завязать два хвостика. Правда, фехтовальщица признается, что они выглядят одновременно и мило, и забавно.

«Сегодня (14 октября — прим. ред.) Ари четыре месяца. Эти хвостики — это все!» — подписала фотографию с дочерью спортсменка.

Дочь Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Отметим, за последние два года личная жизнь Ольги Харлан кардинально изменилась. В сентябре 2024-го спортсменка обручилась с Луиджи Самеле. В феврале этого года знаменитость объявила о беременности, а в июне родила первенца — дочь Арианну.

Напомним, недавно певица Гайтана впервые за долгое время показала заметно подросшую 9-летнюю дочь. Артистка рассекретила, как за границей проводит время с Сапфир-Николь.

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