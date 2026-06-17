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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

Ольга Харлан показала выписку из роддома и как ее с дочерью встретил жених-иностранец

Спортсменка отреагировала на тысячи поздравлений с пополнением в семье и показала свою дочь Арианну.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ольга Харлан и её жених-итальянец Луиджи Самеле

Ольга Харлан и её жених-итальянец Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась трогательными снимками после рождения первой дочери.

Спортсменка, которая 14 июня впервые стала мамой дочери Арианны, показала момент выписки из роддома. В новом посте в Instagram Ольга поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления и впервые показала, как ее с малышкой встречал жених — итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.

На опубликованных кадрах спортсмен бережно нес дочь в автокресле по коридорам роддома, пока новоиспеченная мама шла рядом.

«Спасибо всем за поздравления. Столько теплых слов. Уже едем домой», — обратилась Харлан к подписчикам.

Луиджи Самеле с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Луиджи Самеле с дочерью / © instagram.com/olgakharlan

Кроме того, олимпийская чемпионка показала первые фото маленькой Арианны. Лицо девочки родители пока не показывают, однако на снимках уже можно заметить густые волоски новорождённой. Сама Ольга не удержалась от шутки по этому поводу.

«Можно уже косы плести», — написала спортсменка.

Дочь Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Дочь Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Напомним, что Ольга Харлан сообщила о рождении дочери лишь через несколько дней после родов. Девочку назвали Арианной. Для Харлан и Луиджи Самеле это первый общий ребёнок. Пара состоит в отношениях около десяти лет и обручилась осенью 2024 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
362
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